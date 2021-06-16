В Крыму предложили ужесточить ограничения из-за коронавируса

Главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская выступила с предложением о введении в регионе дополнительных ограничений в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета».

Пеньковская предложила запретить проведение массовых мероприятия и работу заведений общественного питания с 22:00 до 8:00, за исключением тех, которые расположены в аэропортах и на вокзалах или работают на вынос. Кроме того, речь идет о закрытии дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов.

«Продажа билетов в театры и кинотеатры должны быть снижена с 75 процентов посадочных мест до 50 процентов. Прекращается торговля продуктами пищевой промышленности, в том числе упакованными, в кинотеатрах. В выходные и праздничные дни прекращает работу детские досуговые и развлекательные организации», — приводит издание слова главного санитарного врача.

Предложенные ограничения также касаются старшего населения. Так, Пеньковская хочет ограничить перемещение в общественном транспорте лиц старше 65 лет.

Ранее ряд других российских регионов ужесточили ограничительные меры из-за роста числа зараженных коронавирусом. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Бурятия, Харабовский край и Мурманская область.