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Еще один российский регион ужесточил ограничения из-за коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мурманская область ужесточила ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании, передает РИА Новости.

С пятницы в регионе запрещают работу заведений общепита, клубов и баров с 23:00 до 06:00. Треть сотрудников бюджетных организаций переведут на удаленку со следующего понедельника, 21 июня.

Еще одна мера вводится для общественного транспорта — загрузка не должна превышать две трети. Кроме того, губернатор поручил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей.

В течение последних нескольких дней в Мурманской области наблюдается рост новых заражений коронавирусом, ежедневно выявляется около 70 случаев. Общее число случаев составляет 52 110.

Ранее стало известно, что ограничения также ввели власти Бурятии. До 1 июля в регионе запрещено посещение парков, скверов и общественных зон. Учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный режим работы, закрываются спортивные сооружения, фитнес-клуюы, массажные и СПА-салоны. Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи и при полном соблюдении мер профилактики. В Бурятии также отменили выпускные вечера в школах и массовые мероприятия, запланированные на июнь, вузы и колледжи перевели на дистанционку.

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