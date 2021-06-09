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В российском регионе отменили выпускные вечера в школах из-за коронавируса

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Бурятии отменили выпускные вечера в школах из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Запрет также распространяется на банкетные мероприятия в заведениях общественного питания, уточняется в сообщении.

«Вручение аттестатов будет проходить в соответствии со всеми рекомендациями эпидемиологической службы в рамках одного класса. Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции», — говорится в публикации.

Как объяснил глава Бурятии Алексей Цыденов, эпидемиологическая ситуация в регионе сложная и показатели приближаются к осенним. В правительстве подчеркнули, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике превысила средний показатель по стране на 60 процентов.

7 июня сообщалось, что Бурятия усилила ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В регионе отменили все массовые мероприятия, запланированные на июнь, вузы и колледжи перевели на дистанционный формат работы, а работодателям республики рекомендовали перевести максимально возможное число сотрудников на удаленку. Работу предприятий общепита ограничили до 23 часов.

За последние сутки в Бурятии выявили 112 случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии составило 39 265.

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