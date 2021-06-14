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В Московской области усилили коронавирусные ограничения

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Московской области усилили коронавирусные ограничения из-за роста числа заболевших. Об этом сообщается в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства региона.

Согласно документу, в Подмосковье вводится обязательный масочный режим в местах общего пользования. К ним отнесли магазины, аптеки, общественный транспорт, вокзалы, мосты и тоннели, места общего пользования в многоквартирных домах, медицинские учреждения.

Отмечается, что организации не должны допускать в свои здания граждан, не соблюдающих эпидемиологические требования. Работодатели также должны запрещать присутствие сотрудников на рабочем месте без средств индивидуальной защиты. Исключение из этих правил составляют россияне, которые сделали прививку от коронавируса.

Губернатор также постановил усилить контроль за соблюдением мер защиты от распространения вируса.

Ранее сообщалось, что в ходе проверок мер по противодействию коронавирусу в Москве 12 и 13 июня на объектах общепита и транспорта нарушения выявлены более чем в 20 процентах случаев. Выяснилось, что требованиям не соответствует 71 предприятие, пять объектов общественного питания были опечатаны «в связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований».

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