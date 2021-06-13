В Москве каждая пятая проверка по коронавирусу выявила нарушения

В ходе проверок мер по коронавирусу в Москве 12 и 13 июня на объектах общепита и транспорта нарушения выявлены более чем в 20 процентах случаев. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что всего инспекторы посетили 334 объекта, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта, проведения массовых мероприятий. Выяснилось, что требованиям не соответствует 71 предприятие, пять объектов общественного питания были опечатаны «в связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований».

Большинство нарушений представляли собой отсутствие социальной разметки и контроля за соблюдением посетителями социальной дистанции, несоблюдение контроля за наличием масок и перчаток у посетителей, отсутствие термометрии, а также работа сотрудников со спущенной маской.

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862). Самая тяжелая обстановка с коронавирусом складывается в Москве.

На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей. С 13 по 20 июня приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В организациях общепита, ночных клубах, боулингах, караоке, на дискотеках, а также в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью — с 23:00 до 06:00, кроме обслуживания навынос. Также в крупных парках города и на природных территориях не будут работать аттракционы, детские и спортивные площадки, беседки, пункты проката и другие объекты отдыха.