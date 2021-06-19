В Ялте временно закрыли все достопримечательности из-за подтопления

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что власти Крыма временно закроют доступ ко всем достопримечательностям города из-за подтопления. В течение этого времени в регионе будут устранять последствия непогоды, сообщает ТАСС.

Павленко объяснила, что все объекты культурного наследия Ялты закрыты для показа на субботу, воскресенье и понедельник — с 19 по 21 июня включительно. Глава администрации города призвала предпринимателей, занимающихся экскурсионной деятельностью на территории Большой Ялты, в эти дни ограничить доступ туристов. «Это необходимо, чтобы мы могли максимально навести порядок на улицах», — подчеркнула она.

Кроме того, непростая ситуация сложилась в поселке городского типа Кореиз в составе Ялты, где продолжается подтопление домов. Процесс сопровождается обрушением грунта и повреждением стены одного из частных домов. При необходимости местных жителей будут эвакуировать, добавила Павленко.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.

Ранее российским туристам прояснили ситуацию на курортах Крыма и Анапы. Туроператоры отметили, что несмотря на ограничение дорожного движения в Ялте из-за затопления города, их клиенты продолжают заезжать в забронированные отели.