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В затопленной Ялте ввели режим ЧС

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Фото: пресс-служба городской администрации Ялты / ТАСС

В Ялте, где за шесть часов выпала месячная норма осадков, введен режим ЧС. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу городской администрации Янину Павленко.

По ее словам, подтапливается центральная часть города. Власти проводят эвакуацию жителей. Кроме того, проезд в центр Ялты в настоящее время полностью перекрыт.

Ранее стало известно, что в городе за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. Как отметила Янина Павленко, есть риск, что город будет обесточен. Она призвала местных жителей по возможности оставаться дома.

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