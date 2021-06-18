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Началась эвакуация жителей из затопленной Ялты

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Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Жителей из затопленной Ялты, где за шесть часов пролилась месячная норма осадков, начали эвакуировать. Об этом сообщили на сайте главного управления МЧС по Республике Крым.

«Сход грязевого селя в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе. Движение осуществляется в реверсивном режиме», – говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали в безопасную зону семерых человек. На месте работает 95 спасателей и 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. По словам главы местной администрации Янины Павленко, есть риск, что город будет обесточен. Она призвала местных жителей по возможности оставаться дома.

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