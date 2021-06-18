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Сносящий машины поток воды в Ялте сняли на видео

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Сообщество "Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП" в социальной сети "ВКонтакте"

В Ялте, где за шесть часов выпала месячная норма осадков, сняли на видео поток воды, сносящий машины. Запись опубликована в группе «Инцидент Крым» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как по улице Ломоносова течет мощный поток воды, снося припаркованный автомобиль.

«Поплыла Mazda Жекина», — говорит автор записи.

В результате ливня в Ялте вышла из берегов река Водопадная, затопив улицы города. По словам главы местной администрации, есть риск, что город будет обесточен. Спасатели начали эвакуацию местных жителей.

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