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Один человек погиб в результате затоплений в Крыму

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Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Один человек погиб в результате затоплений в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.

Уточняется, что человека унесло потоком воды в Ялте, он погиб. Ему было 26 лет.

Ранее стало известно, что в Ялте из-за подтоплений пострадали восемь человек. Один из них был прооперирован, у других незначительные травмы.

В Ялте за ночь 18 июня выпала месячная норма осадков, река Водопадная вышла из берегов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Мощные ливни, которые начались в Крыму 17 июня, вызвали подтопление сотен домовладений на востоке и юге полуострова.

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