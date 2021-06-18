Военную технику привлекут для вывоза детей из школ затопленной Ялты

Для вывоза детей из школ затопленной Ялты привлекут военную технику. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко, ее слова приводит РИА Новости.

«Доставлять детей по домам будем централизовано. Ждем подъезда техники военных Черноморского флота», — сказала Павленко. Она добавила, что дети находятся в безопасности и хороших условиях, их кормят.

Ранее сообщалось, что власти Ялты, где произошло затопление, призвали на помощь Черноморский флот. Флот выделяет городу военную технику, чтобы эвакуировать людей и доставлять их в пункты обогрева. Павленко отметила, что развернуто уже три таких пункта. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

17 июня сильные ливни обрушились на восток Крыма, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячных нормы осадков.