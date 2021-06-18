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Въезд в Ялту перекрыли из-за подтоплений

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Въезд в Ялту перекрыт из-за подтоплений для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко, передает РИА Новости.

Она отметила, что река Водопадная вышла из берегов, из-за чего потоки воды угрожают населению. «Прошу максимально всех оставаться дома», — обратилась к жителям Павленко.

Ранее стало известно, что в городе за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Вышедшая из берегов река Водопадная затопила улицы города. Как отметила глава городской администрации, есть риск, что город будет обесточен.

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