В затопленной Ялте прекратили водоснабжение

В затопленной из-за осадков Ялте временно прекратили водоснабжение. Об этом заявила глава городской администрации Янина Павленко, передает РИА Новости.

Павленко призвала местных жителей запастись водой.

Водоснабжение отключили из-за схождения селевых потоков, так как это повлияло на качество очистки. Кроме того, у 2,7 тысячи жителей нет света, не работают 80 трансформаторных подстанций и две ЛЭП.

Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков и река Водопадная вышла из берегов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, власти обратились за помощью в эвакуации населения к Черноморскому флоту.

17 июня на востоке Крыма прошли сильные ливни, из-за чего в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. В регионе введен режим ЧС.