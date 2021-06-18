Названа причина затопивших Ялту сильных дождей

Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Лентой.ру» рассказал откуда пришли осадки, обрушившиеся на Ялту. По его словам, виновником случившегося стала так называемая «Черноморская депрессия».

«По нашему мнению, причиной таких сильных дождей стал активный фронтальный раздел связанный с "Черноморской депрессией". Это циклон, который образуется над Черным морем, его относительно теплыми водами в этом году. Он постоянно подпитывается испаряющейся водой и периодически формирует в регионе кратковременные дожди и грозы», — сообщил Леус.

По словам эксперта, формирование этого циклона достаточно обычное явление, и в нормальных условиях он не приносит таких осложнений для жителей региона. Однако сейчас, заявил специалист, «так сложились процессы, что он сильно активизировался». Причиной этому стало длительное пребывание циклона над Черным морем. За это время, сообщил Михаил Леус он «смог накопить очень много влаги, чтобы вылить всю ее вчера на запад Краснодарского края и на восток Крыма, а сегодня на южную часть полуострова».

«За сегодняшний день в Ялте уже выпало 87 мм осадков, это почти две с половиной нормы июня. таких дождей в Ялте вообще за всю историю метеонаблюдений в этом городе не фиксировалось. Добавлю что еще соседнем Ай-Петри только за ночь выпало 187 мм дождя. Это три с половиной месячных нормы. Для общего понимания, это как если бы на каждый квадратный метр вылили по двухсотлитровой бочке воды», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города.