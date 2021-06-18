Российский курорт допустил появление привилегий для привитых от COVID-19

В Крыму могут появиться привилегии для привитых от COVID-19 россиян, такой вариант допустил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко в эфире телеканала РБК, его слова приводит РИА Новости.

«Какие-то призовые дни для размещения или дополнительные бонусы для вакцинированных — может быть, почему бы и нет? Мы подумаем над этим», — отметил глава министерства.

Волченко добавил, что в настоящее время дополнительные ограничения по коронавирусу в Крыму не вводятся, однако не исключил их появления, поскольку главная тенденция — это обеспечение безопасности отдыхающих и местного населения. По словам министра, угроз туристическому сезону нет, полуостров продолжает принимать гостей на протяжении всего 2021 года.

18 июня в Ялте выпала месячная норма осадков, в результате чего из берегов вышла река Водопадная и затопила улицы города. Власти объявили об эвакуации местных жителей и ограничили въезд в город. Пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым порекомендовала отдыхающим отказаться от походов в горы, морских прогулок и выездных экскурсий и попросила оставаться в отелях до улучшения погодных условий.