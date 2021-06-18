Россиянам раскрыли подробности возобновления полетов в Турцию

Авиасообщение с Турцией возобновится в полном объеме, включая чартерные рейсы. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Ростуризме.

«Чартерное авиасообщение восстанавливается в том объеме, который был до приостановки», — сообщили в ведомстве.

Российские туроператоры также выразили готовность возобновить полеты на курорт, как только будет получено официальное разрешение. Как сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», около 70 процентов россиян дожидались открытия Турции и не меняли путевки на другие направления.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня. Решение принято на основании заключения российской инспекционной группы. По результатам проверки, в стране соблюдается масочный режим, а также организован контроль над доступностью санитайзеров и других средств защиты.

Также Голикова объявила, что с 28 июня возобновится авиасообщение России еще с восемью странами — США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.