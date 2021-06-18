Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно», — говорится в заявлении оперштаба.

Как сообщает Wall Street Journal, Танзания подала заказ на вакцины против коронавируса, об этом 17 июня заявила президент страны Самия Сулуху. Издание отмечает, что это стало отходом от политики ее предшественника Джона Магуфули, который отрицал заболевание и скончался от него в марте 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в ближайшие недели африканское государство получит препараты по программе Covax, которая распространяет бесплатные прививки от COVID-19 в беднейших странах мира, эксперты уже начали работу с правительством над подробным планом прививочной кампании.

Ранее 18 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении с 28 июня авиасообщения России еще с восемью странами — США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также было принято решение об увеличении частоты рейсов в Австрию, Азербайджан и Армению. Кроме того, будет расширена география полетов в Грецию — теперь россиянам станут доступны перелеты в Салоники, Ираклион, Родос, Корфу, Араксос и Закинтос.