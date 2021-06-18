Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении с 28 июня авиасообщения России еще с восемью странами — США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение о возобновлении с 28 июня авиасообщения с этими странами было принято сегодня, 18 июня, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечалось, что также было принято увеличить число рейсов из России в Катар, Финляндию, Хорватию Швейцарию.

18 июня стало известно о возобновлении полномасштабного авиасообщения России и Турцией с 22 июня. Как заявила глава штаба и вице-премьер Татьяна Голикова, решение принято на основании заключения российской инспекционной группы.