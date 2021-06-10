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Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

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Фото: Pixabay

Россия 10 июня возобновляет авиасообщение с восемью странами: Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. В Албанию будут летать чартерные рейсы. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, число перелетов из Москвы будет увеличено в Грецию, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Катар, Таджикистан, Сербию, Белоруссию и Египет. Также полеты будут возобновлены в Мюнхен. Ранее из городов Германии можно было летать только в Берлин и Франкфурт.

С 10 июня стартуют международные полеты из трех городов России: Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

О том, что Москва планирует возобновить международное авиасообщение с рядом государств, стало известно 31 мая. Из Москвы в Вену и в Будапешт рейсы будут летать два раза в неделю, а из Москвы в Бейрут — один раз. Также один раз в неделю самолеты будут следовать из Москвы в Люксембург, а два раза — в Рабат, Порт-Луи и Загреб. Чартерные рейсы в Албанию по маршруту Москва — Тирана также будут летать раз в неделю.

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