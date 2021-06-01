Монголия открыла въезд для россиян при одном условии

Монголия открыла въезд для российских туристов при соблюдении одного условия — если путешественники будут привиты от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом 1 июня заявила глава МИД страны Батмунхийн Батцэцэг, передает ТАСС.

Кроме того, спикер выразила благодарность России за поставку в республику 60 тысяч доз вакцины для борьбы с пандемией. «Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туризма, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну», — выразилась Батцэцэг.

В заключение министр добавила, что в Монголии 1 июня успешно завершается общая вакцинация населения, которая проводилась под лозунгом «лето без ковида».

Ранее сообщалось, что Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами. Речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии и Венгрии. Кроме того, со 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.