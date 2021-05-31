Российским туристам назвали возможные сроки открытия Европы

Председатель совета Фонда Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС назвал российским туристам возможные сроки открытия стран Европейского Союза.

По его мнению, шансы на туристические поездки этим летом есть, и они высокие. Однако проблема состоит в том, что есть политические моменты, которые затрудняют это, есть организационные, есть европейская и национальная бюрократия.

При этом эксперт напомнил, что есть несколько европейских стран, которые в полной мере открылись для туристов из России, действуя самостоятельно в этом отношении. «Но большой, массовый туризм, наверное, в лучшем случае начнется в середине лета. Обстоятельства странами ЕС пересматриваются каждые 15 дней», — полагает он.

Однако собеседник агентства уверен, что процент вакцинированного взрослого населения не будет учитываться этим летом при принятии решения об открытии Евросоюза для поездок из России, поскольку в Европе существуют проблемы с вакцинацией.

Как считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, запрета отдельным странам ЕС принимать российских граждан нет, и напомнил о примере Греции, которая открылась для российских туристов. При этом он не исключил, что ЕС целиком может открыться для российских туристов до конца летнего сезона.

Ранее член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс предложил отменить ограничения на передвижение между странами для полностью вакцинированных туристов. Спикер подчеркнул, что к «полностью вакцинированным» туристам относятся те, кто получил вторую дозу препарата более 14 дней назад. Уточняется, что прививка должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств.