Испания откроется для туристов при соблюдении одного из трех условий

Испания начнет принимать иностранных туристов с июня при соблюдении одного из трех необходимых условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель испанского правительства Педро Санчес рассказал, что страна откроется для путешественников, привитых от коронавируса. При этом вакцины должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«С 7 июня путешественники из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, смогут въехать в Испанию, если у них будет сертификат о получении полной дозы вакцин, которые были признаны Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения», — уточнил Санчес.

Также сообщается, что в Евросоюзе с 1 июля начнут действовать три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о выздоровлении от COVID-19 и о прохождении ПЦР-тестирования.

Отмечается, что в настоящий момент EMA одобрены вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и китайская вакцина Sinoph. Российские препараты в это число не входят.

Ранее в мае глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс рассказал о сроках открытия стран Европы для иностранных туристов. По его словам, туризм в Европе может вернуться в норму к осени или зиме, а 2021 год будет гораздо лучше, чем 2020-й.