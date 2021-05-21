Захарова заявила о поспешном открытии границ для туристов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поспешным снятие коронавирусных ограничений и открытие границ для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Захарова отметила, что сейчас в ряде курортных стран наблюдается тенденция отмены ограничений, введенных на фоне пандемии. Официальный представитель МИД заявила, что спешка в принятии решений может привести к ухудшению мировой эпидемиологической ситуации.

Кроме того, она осудила действия властей государств, заявив, что это делается из-за стремления к поддержанию собственной индустрии туризма.

«Это может вызвать новые экстренные ограничения. В том числе по прекращению международного сообщения», — добавила Захарова.

Также она призвала россиян тщательно обдумывать решение о выезде за рубеж и планирование заграничных поездок.

Ранее, 29 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила российских туристов о рисках заражения COVID-19 при поездках за границу. Захарова обратилась к согражданам с просьбой «тщательным образом» оценивать возможные риски при планировании отдыха на зарубежных курортах.