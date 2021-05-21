В Европе начнут действовать сертификаты вакцинации

С 1 июля на всей территории Европы начнут действовать сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, в сертификатах будет указано, что турист прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест, тест на антитела или выздоровел после болезни.

«Если человек выполнил одно из трех требований, то он может использовать сертификат для поездок», — пояснила она.

Также сообщается, что государства Евросоюза обсуждали идею введения универсальных сертификатов, которые признали бы все 27 стран ЕС, с начала марта.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент и Совет Евросоюза достигли предварительной договоренности по введению коронавирусного сертификата для жителей стран-членов ЕС.