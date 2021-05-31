В Европе предложили отменить ограничения для привитых туристов

В Европе предложили отменить ограничения на передвижение между странами для полностью вакцинированных туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пресс-конференции в Брюсселе.

Путешественники, поставившие прививку и имеющие цифровой сертификат, могут быть освобождены от прохождения карантина и сдачи ПЦР-тестов.

Спикер подчеркнул, что к «полностью вакцинированным» туристам относятся те, кто получил вторую дозу препарата более 14 дней назад. Уточняется, что прививка должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств.

Также Рейндерс рассказал о механизме «экстренного торможения», который разрабатывается для решения проблем при распространении новых видов COVID-19.

Данная мера будет включать конкретные положения насчет безопасного отпуска семей с детьми и единого срока действия тестов. В частности, ПЦР-тесты будут действовать 72 часа, а экспресс-тесты на антигены — 48 часов.

Ранее стало известно, что в Европе с 1 июля начнут действовать сертификаты вакцинации. По словам министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, в документе будет указано, что турист прошел вакцинацию, сдал тест на антитела, ПЦР-тест или выздоровел после коронавируса.