Россия увеличит число полетов в несколько стран

Россия увеличит число регулярных полетов в несколько стран с 10 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Белоруссию по маршруту Москва-Минск до десяти раз в неделю. Кроме того, возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву. «Также увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва-Минск», — сообщили в штабе.

Также Россия увеличит число регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

Так, с 10 июня увеличится число авиарейсов в Грецию по маршруту Москва-Афины на два рейса в неделю, на один рейс в неделю увеличится количество рейсов в Азербайджан (Москва-Баку), Армению (Москва-Ереван), Катар (Москва-Доха), Узбекистан (Москва-Ташкент) и Таджикистан (Москва-Душанбе). «С Египтом (Москва-Каир) и Сербией (Москва-Белград) — до семи рейсов в неделю», — говорится в сообщении штаба. Возобновится авиасообщение с Германией по маршруту Москва-Мюнхен.

Кроме того, Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами. Речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии и Венгрии. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.