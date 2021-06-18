Россия возобновит авиасообщение с Турцией 22 июня

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила глава штаба и вице-премьер Татьяна Голикова, решение принято на основании заключения российской инспекционной группы. По результатам проверки, в стране соблюдается масочный режим, а также организован контроль над доступностью санитайзеров и других средств защиты.

Отмечается, что от 60 до 90 процентов сотрудников отелей прошли вакцинацию.

Ранее, 12 апреля, правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки. Регулярные рейсы между странами осуществлялись два раза в неделю. В мае оперативный штаб принял решение продлить приостановку полетов до 21 июня 2021 года.