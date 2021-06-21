Полеты в Турцию начнут выполнять из 32 российских городов

С 22 июня полеты между Россией и Турцией начнут выполнять из 32 российских городов, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве пояснили, что соответствующее решение согласовано с оперштабом правительства России. При наличии разрешения и необходимых международных соглашений полеты в Турцию будут осуществляться из Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Астрахани, Брянска, Владивостока, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Магнитогорска, Махачкалы, Минвод, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульянсковска, Уфы, Хабаровска и Челябинска.

О восстановлении авиасообщения с Турцией на прошлой неделе объявила вице-премьер Татьяна Голикова. С 15 апреля Россия ограничила полеты в эту страну из-за роста числа заболевших коронавирусом. Количество рейсов сократилось до двух в неделю на взаимной основе: их выполняют компании «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Теперь возобновить полеты в Турцию также планирует «Победа», S7, Royal Flight и Utair.