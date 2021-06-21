Россиян предупредили о схемах обмана с турецкими отелями

В связи с увеличением туристического потока в Турцию министерство торговли республики выпустило предупреждение, в котором оповестило путешественников, в том числе и россиян, о распространенных схемах обмана с отелями. Документ был опубликован на сайте ведомства.

Так, перед самостоятельным бронированием объекта размещения туристам рекомендуется проверить на достоверность информацию об отеле, полученную от третьих лиц из социальных сетей или каналов электронной почты.

Уточняется, что необходимо убедиться в наличии у отеля сертификата министерства культуры и туризма, а также в правильности категории объекта размещения. Адрес, название и контактная информация гостиницы должна быть зафиксирована профессиональными ассоциациями.

Путешественникам также напомнили о том, что мошенники часто действуют через социальные сети, текстовые сообщения или электронную почту — в этих случаях проводить операции бронирования или оплаты будет надежнее через туристические агентства или на официальном веб-сайте отеля. Регистрацию его интернет-страницы при этом советуют проверить в информационной системе электронной торговли (ETBIS).

Помимо этого, туристов попросили обращать внимание на подозрительные логотипы, названия и изображения объектов размещения на веб-сайтах — зачастую они отличаются от оригинальных незначительными изменениями. Также мошенники могут подделать и официальные страницы отелей в интернете.

Ранее в июне россиян предупредили об увеличении количества фальшивых туристических сайтов. Так, за май специалистами выявлен 191 ресурс по продаже поддельных билетов и заблокированы 162 из них. Отмечается, что их стало больше на 96 процентов по сравнению с апрелем.