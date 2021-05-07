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Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей

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Фото: Pixabay

В майские праздники была зафиксирована новая схема обмана россиян через сервис бронирований Booking.com. Желающим арендовать жилье или снять номер в отеле приходила фейковая ссылка для оплаты бронирования, по которой мошенники переводили денежные средства на собственный счет и получали в распоряжение платежную информацию. Об этом сообщают «Известия».

Представитель Booking.com заявил, что сервисом проводится серия процедур, которые предусмотрены для проверки объектов размещения до того, как они появляются на платформе. Также специалисты круглосуточно мониторят и блокируют подозрительные активности на сайте.

По словам директора по коммуникации Infosecurity a Softline company Александра Дворянского, схема с фейковыми сайтами для оплаты любых покупок в сети остается актуальной. Так, злоумышленники создают поддельный портал, внешне очень похожий на настоящий, при этом стоимость услуг или товаров может быть существенно ниже рыночной. Специалист отметил, что чаще всего мошенники призывают к мгновенным действиям, чтобы пользователь принял импульсивное решение, не проверив информацию.

В апреле сообщалось, что самым популярным способом обмана россиян при бронировании поездок по стране оказалось создание фальшивых сайтов по бронированию жилья и продаже авиабилетов. Как пояснили эксперты, злоумышленники активизировались к началу туристического сезона внутри страны — они стали чаще предлагать забронировать туры в несуществующие отели и санатории по якобы выгодной цене.

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