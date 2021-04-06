Раскрыты популярные схемы обмана россиян при бронировании туров по стране

Самым популярным способом обмана россиян при бронировании поездок по стране оказалось создание фальшивых сайтов по бронированию жилья и продаже авиабилетов. Подробностями о распространенных схемах мошенничества поделилась газета «Известия».

Как пояснили эксперты, злоумышленники активизировались к началу туристического сезона внутри страны — они стали чаще предлагать забронировать туры в несуществующие отели и санатории по якобы выгодной цене.

Для этого они создают фейковые веб-страницы с иностранными IP-адресами, а также аккаунты в социальных сетях. Завлекая скидками потенциальных жертв, аферисты склоняют их оплатить отдых как можно раньше. После получения денег преступники как правило сразу удаляют сайты-однодневки и перестают отвечать на сообщения.

Также среди популярных мошеннических уловок — создание так называемых квартир-приманок. Как уточняют эксперты, на специальных сайтах публикуются объявления о сдаче апартаментов с очень привлекательными условиями: недалеко от моря, с новым ремонтом и наличием всей необходимой бытовой техники.

Турист бронирует квартиру, однако по приезде выясняется, что она уже занята. В таком случае путешественнику предлагают другие варианты размещения с гораздо худшими условиями проживания.

«Растерянный турист, который уже хочет наконец отдохнуть от перелета, а не бегать в поисках жилья, соглашается на то, что есть, а объявление о квартире-приманке так и продолжает висеть на каком-нибудь сайте, привлекая все новых и новых потенциальных жильцов», — объяснила совладелец юридической фирмы Urvista и школы юридической практики Urvista School Светлана Петропольская.

Еще один способ обмана — создание фишинговых сайтов с дешевыми авиаперевозками. Так, после покупки билета жертва получает фальшивую маршрутную квитанцию, которая не будет отображаться ни в одной существующей системе бронирования.

Ранее в марте сообщалось о создании фейкового сайта, похожего на booking.com, с целью хищения средств с банковских карт. Так, мошенники обманули на 43 тысячи рублей россиянку, планирующую поездку в Москву.