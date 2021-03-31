Россиянам раскрыли распространенные схемы обмана при бронировании туров

Российским туристам раскрыли самые распространенные схемы обмана при бронировании туров. Об этом сообщает портал «Турпром».

Эксперты поделились типичным сценарием, которым пользуются злоумышленники, чтобы нажиться на путешественниках. Сначала создаются сайты, которые выглядят как страницы реально существующих туроператоров.

«При этом берутся либо похожие на реальные названия и дизайны, а реквизиты выдумываются, либо мошенники прямо заимствуют и реквизиты у настоящих туристических фирм», — уточнили специалисты.

Затем мошенники запускают рекламную кампанию в социальных сетях, обещая россиянам тур по очень выгодным условиям. «Фальшивые менеджеры отвечают на звонки потенциальных жертв, уточняют подробности, переписываются с ними на сайтах в форме ответа и в социальных сетях с фейковых страниц санаториев», — уточнили эксперты.

В итоге по электронной почте обманутые россияне получают фейковый ваучер и договор с поддельными печатками и подписями.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества призвали соблюдать некоторые рекомендации, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Так, стоит пользоваться только официальными веб-страницами туристических компаний и проверять дату создания сайта. Кроме того, следует с подозрением относиться к просьбе турагента сразу оплатить полную стоимость тура переводом на карту частному лицу.

Ранее россиянам раскрыли похожую схему обмана при бронировании размещения через сайт, имитирующий портал booking.com. Злоумышленники предлагали путешественникам оплатить проживание, после чего списывали деньги с банковских карт.