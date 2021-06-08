Россиян предупредили об увеличении количества фальшивых туристических сайтов

Россиян предупредили об увеличении количества мошеннических сайтов по продаже авиабилетов. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Настоящийбилет.рф», совместного проекта Aviasales, BrandSecurity и Роскачества, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

За май специалистами выявлен 191 ресурс по продаже поддельных билетов и заблокированы 162 из них. Отмечается, что их стало больше на 96 процентов по сравнению с апрелем. Остальные случаи в данный момент рассматриваются сотрудниками сервиса, и затем выявленные фальшивые сайты также будут ликвидированы.

«Чем ближе к пику сезона, тем больше мошеннических туристических сайтов. Одни люди хотят отдохнуть, а другие — обмануть неопытных пользователей. Например, принять оплату за билет переводом на карту частному лицу. Это одна из популярных сейчас схем», — пояснил PR директор Aviasales Янис Дзенис.

Кроме того, по словам CEO BrandSecurity Руслана Кривулина, чаще всего мошенники создают домены, похожие на официальные названия ресурсов по продаже билетов, также они полностью копируют оформление сайтов компаний.

Он рассказал, что в последнее время стали распространяться фейковые аккаунты в социальных сетях. Для их создания махинаторы используют логотип туристической компании, представляются ее сотрудниками и предлагают персональную скидку. В итоге это оказывается обманом.

Ранее в мае россиянам раскрыли новую схему обмана при бронировании отелей. Желающим арендовать жилье или снять номер в отеле на сервисе Booking.com приходила фейковая ссылка для оплаты бронирования, по которой мошенники переводили денежные средства на собственный счет и получали в распоряжение платежную информацию.