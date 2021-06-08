Мощный ураган испортил туристам роскошный ужин на побережье за 145 тысяч рублей

Обеспеченные туристы заплатили за роскошный ужин на берегу океана в Австралии две тысячи долларов (145 тысяч рублей) и попали под мощный ураган. Об этом сообщает Daily Mail.

Трехчасовое мероприятие на пляже Уайтхейвен Бич (Whitehaven Beach) на острове Гамильтон было организовано рестораном Fish D'Vine. Оно позиционировалось как эксклюзивное событие с изысканной едой в живописной обстановке.

Отмечается, что ближе к вечеру погода сильно испортилась и ужин сорвался. Как рассказали гости, они не могли получить доступ к туалетам на борту паромов из-за бушующего моря, и некоторым пришлось справлять нужду в кустах. Кроме того, проливной дождь испортил угощения, а ветер деформировал шатры.

Также уточняется, что одной из женщин потребовалась медицинская помощь — она была доставлена в больницу после возвращения с ужина. В результате туристы попросили компенсировать им потраченные средства.

Однако владелец Fish D'Vine Кев Коллинз (Kev Collins) отказался возвращать деньги гостям, заявив, что не может контролировать погоду. «Нет абсолютно никаких сомнений в том, что погода испортила мероприятие некоторым людям, но это риск любого события, которое проводится на открытом воздухе, это общий риск как для организаторов, так и для участников», — сказал он.

Ранее в апреле мужчина обвинил туроператора в смерти жены из-за плохой погоды. По словам туриста, его жена погибла в ДТП, поскольку турагентство не перенесло экскурсию из-за плохой погоды.