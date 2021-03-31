Россиянин поехал в Абхазию с целью развеять стереотипы и оказался обманут

Россиянин съездил в Абхазию, чтобы развеять мифы о стране, однако оказался обманут. Своим опытом путешественник поделился в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Турист отправился в однодневную поездку из Сочи в Абхазию с целью опровергнуть распространенный миф о том, что в стране могут легко обсчитать и обворовать путешественника. Мужчина приобрел экскурсию по горным ущельям, в которую входил обед в ресторане на берегу реки.

Расплатившись, путешественник понял, что его обманули. «Уже выйдя из ресторана я посмотрел в счет и увидел, что нам посчитали не два бокала вина, а бутылку. Плюс включили в счет овощи-гриль, которые мы и не думали заказывать», — вспомнил автор.

По словам мужчины, когда он попытался разобраться в ситуации, официант «сделал вид, что не понимает по-русски». Не удалось договориться с сотрудниками кафе и у гида, которого турист попросил помочь.

«В целом, Абхазия мне очень понравилась, но эти жулики из ресторана сильно испортили настроение», — подытожил мужчина, прикрепив координаты заведения в своем блоге.

Ранее другой россиянин рассказал о популярных схемах обмана туристов абхазскими продавцами. По словам автора, чаще всего применяют уловки при покупке вина, а также завышают цены на экскурсии.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



