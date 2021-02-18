Поехавшая в Абхазию россиянка описала свой отдых фразой «впечатления двоякие»

Туристка из России отдохнула в дорогом четырехзвездочном отеле Абхазии и призналась, что от отпуска у нее остались двоякие впечатления. Своими неоднозначными выводами она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница остановилась в отеле «Аквамарин» в Старой Гагре. Три ночи на двоих с включенным завтраком ей обошлись в 17 тысяч рублей. Девушка отметила, что отель находится на пустыре, что сильно ее смутило. «Чтобы пройти до ближайшего магазина, рынка или аптеки, нужно преодолеть метров 500 по неосвещенной заброшенной тропинке», — поделилась автор.

Несмотря на это, по словам туристки, у нее сложилось приятное первое впечатление от отеля — она отметила чистую и ухоженную территорию. Однако позже все было испорчено плохим сервисом — во время регистрации ей подали шампанское и начали его разливать в грязные бокалы (край был испачкан помадой).

«Администратор даже не извинилась, просто пошла и перелила в другой бокал и подала нам. Энтузиазма поубавилось», — рассказала россиянка.

Номер пришелся по вкусу отдыхающим: они оценили стильную и уютную обстановку, особенно вид на море и бассейн. При этом ночью покой туристов был нарушен громкой музыкой и криками других постояльцев отеля. «Звонки на ресепшн не помогли. Считаю это неуважением к другим гостям отеля», — пожаловалась девушка.

Как добавила россиянка, инфраструктура отеля им понравилась. Они отметили небольшой, но чистый бассейн и обслуживание в ресторане. К негативным моментам пара отнесла перебои с электричеством в обед и в вечернее время, а также громкий гул кондиционеров.

Ранее в феврале сообщалось о туристке, которая провела необычный отдых в Египте. Путешественница посетила Каир, древний город Александрию и пляжный курорт Мерса-Матрух.