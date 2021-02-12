Россиянка провела необычный отпуск в Египте и поделилась впечатлениями

Россиянка отказалась от классического пляжного отдыха в Египте, провела необычный отпуск в столице страны и поделилась своими впечатлениями. Историей поездки туристка поделилась с блогом «Тонкости туризма» на портале «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, к Каиру, в котором она провела с мужем пять дней, невозможно остаться равнодушным. «Кто-то в шоке от мощи и контраста, некоторые ненавидят его за грязь и километровые пробки. А есть такие, кто влюбляются в город с первой минуты, в его невероятную энергетику», — пояснила она.

Кроме того, россиянка рассказала, что в последние два дня им удалось посетить курорт Мерса-Матрух и древний город Александрия, который напомнил ей юг Франции. «Средиземное море — красивое, шумящее прямо у террас и балконов атмосферных шале и вилл», — добавила туристка.

Пляжный курорт Мерса-Матрух удивил путешественников прозрачной бирюзовой водой и белоснежным песком на пляже. Как отметили отдыхающие, с июня по ноябрь это идеальное место для отдыха, в то время как на курортах Красного моря стоит невыносимая жара.

Кроме того, пара похвалила и отель, в котором им удались остановиться, однако упомянула некоторые нюансы. «На курорте отдыхает много местных, поэтому в Рамадан (12 апреля — 12 мая 2021) тут могут быть особенности в расписании приемов пищи и отсутствие алкоголя», — поделилась автор заметки, передавая слова официанта местного ресторана. При этом она добавила, что туристов обязательно накормят вкусными блюдами, но только до восхода солнца или после заката.

Ранее в феврале сообщалось о туристке, которая путешествовала по Карийской тропе в Турции. Девушка отказалась от привычного отдыха по системе «все включено» и отправилась в пеший поход.