Муж погибшей в ДТП в Турции россиянки обвинил турагентство в смерти жены

Муж погибшей в ДТП в Турции российской туристки обвинил туроператора в смерти супруги и раскрыл подробности происшествия. Об этом сообщает «Москва 24».

Павел Автайкин, муж погибшей 43-летней Елены Автайкиной, заявил, что турагентство «есть в чем винить». По словам мужчины, оно не собиралось переносить экскурсию из-за плохой погоды.

«Шел снег, видимости не было абсолютно никакой. Никто не предупредил о таких погодных условиях», — объяснил мужчина.

Также россиянин сообщил, что они с супругой сидели на четвертом сиденье автобуса и были пристегнуты ремнями безопасности. После аварии мужчина потерял ориентацию в пространстве. Когда Автайкин очнулся, то увидел, что супругу зажало сиденьем.

«Ребята, кто был в автобусе, помогали — пытались убрать землю руками, кто чем мог. Но было поздно уже», — рассказал турист.

Утром 10 апреля автобус с 32 российскими туристами, следовавший по маршруту Конья — Аксарай, попал в ДТП. Десятки пострадавших были экстренно доставлены в местные больницы городов Конья и Сельчук. В результате происшествия погибла одна российская туристка.