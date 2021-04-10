Брат рассказал о погибшей в ДТП в Турции россиянке

Евгений, брат погибшей в Турции туристки, рассказал о ней. Подробностями он поделился с телеканалом «360».

Мужчина сообщил, что россиянка жила с семьей в Абакане, работала лаборанткой в Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

У женщины остались муж и двое сыновей, один несовершеннолетний, второму — 19. Она поехала в Турцию вдвоем с супругом.

По словам Евгения, его сестра часто путешествовала. «Они, когда возвращались, показывали фотографии, рассказывали, где были. Они и в Таиланде были, и в Турции, в разные места ездили», — добавил он.

Утром 10 апреля автобус с 32 российскими туристами, следовавший по маршруту Конья — Аксарай, попал в ДТП. Десятки пострадавших были доставлены в больницы городов Конья и Сельчук. В результате происшествия погибла одна российская туристка. Госпитализированы трое человек, они получили травмы разной степени тяжести.