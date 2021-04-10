Россияне повально обеспокоились судьбой туров в Турцию

Российские туристы повально направляют огромное количество вопросов турагентам по поводу ситуации с возможным ограничением полетов в Турцию. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщило издание со ссылкой на представителей отрасли, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в Турции россияне обеспокоились судьбой своих путевок в страну.

Как пояснили специалисты, массовых отмен бронирований не происходит, однако эксперты наблюдают двукратный спад продаж по данному направлению.

Снижение спроса объясняется не только негативными новостями, но и ростом курса валют. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось», — отмечают в туркомпаниях.

9 апреля сообщалось, что по итогам совещания в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом никаких решений об ограничении полетов в Турцию принято не было. Уточнялось, что соответствующее решение может быть принято в понедельник, 12 апреля.