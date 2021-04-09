Стало известно об итогах совещания в оперштабе по полетам в Турцию

По итогам совещания в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом никаких решений об ограничении полетов в Турцию принято не было. Об этом стало известно РИА Новости от источника в туристической отрасли.

Собеседник агентства добавил, что соответствующее решение может быть принято в понедельник, 12 апреля.

В пятницу, 9 апреля, газета «Известия» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что в России приняли решение об ограничении авиасообщения с Турцией с понедельника, 12 апреля, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. При этом уточнялось, что полного запрета на авиасообщение не будет, а ограничение коснется чартерных перевозок и части грузовых.

Ранее 9 апреля сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией планировал обсудить вопрос прекращения авиасообщения с Турцией с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора.

В среду, 7 апреля, стало известно, что несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Так, Китай запретил туристические поездки в страну, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.