Стало известно о планах Великобритании открыть границы для туристов

Стало известно о планах Великобритании открыть границы для возобновления туристических поездок. Об этом сообщает The Guardian.

Так, власти намерены классифицировать страны по «системе светофоров» на «зеленые», «желтые» и «красные». От выбранной категории будет зависеть, должны ли путешественники изолироваться по возвращении в королевство или сдать ПЦР-тест. Например, прибывающие из «зеленых» стран будут освобождены от прохождения двухнедельного карантина.

Также министерство транспорта Великобритании заявило о создании «списка наблюдения», в котором будут перечислены государства, которые со временем могут перейти из «зеленого» в «желтый». По словам чиновников, это поможет путешественникам заранее планировать поездки с учетом всех рисков.

Ожидается, что в мае британское правительство даст окончательный ответ по поводу зарубежных поездок и составит списки стран со статусами по заболеваемости.

Кроме того, отмечается, что списки будут регулярно пересматриваться с учетом таких факторов, как степень распространения COVID-19 и реализация программ вакцинации.

Ранее в марте стало известно о запрете туристических поездок для граждан Великобритании в связи с распространением инфекции. Согласно заявлению правительства, с 29 марта британцы могут покидать страну только с целью работы, учебы, юридических обязательств и по причине других важных жизненных обстоятельств.