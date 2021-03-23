Британцам запретят отдыхать за границей

В Великобритании с 29 марта вступит в силу запрет на отпуск за границей из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление правительства.

Так, согласно нововведениям, жители королевства не смогут покидать территорию страны без уважительной причины. Теперь гражданам будет разрешено выезжать в Европу только с целью работы, учебы, юридических обязательств, переезда домой или важных жизненных обстоятельств, таких как посещение свадеб или похорон.

В противном случае, отмечается в документе правительства, на нарушителей может быть наложен штраф в размере пяти тысяч фунтов стерлингов (около 525 тысяч рублей).

При этом перед каждой поездкой путешественников обяжут заполнять анкету с указанием подробных причин выезда. Каждый, кто откажется предоставлять данные, также может быть оштрафован на 200 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей).

Уточняется, что запрет на отпуск за рубежом будет действовать в Великобритании до 30 июня, если власти не решат ослабить ограничительные меры. Правило не распространяется на тех, кто едет на Нормандские острова, остров Мэн или в Ирландию.

Ранее Россия вновь продлила запрет на авиасообщение с Великобританией, где в конце прошлого года был выявлен новый штамм коронавируса. Новые ограничения будут действовать до 16 апреля включительно. В заявлении говорится, что данное решение принято в целях обеспечения защиты населения страны.

Россия прекратила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года. Ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вступили в силу в полночь 22 декабря. Речь шла как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба.