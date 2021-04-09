Россиянка посетила открывшийся Кипр и описала отдых словами «некоторая сумятица»

Российская туристка посетила недавно открывший границы Кипр и описала отдых словами «некоторая сумятица». Свой отзыв девушка опубликовала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор материала уточнила, что организовала поездку скорее ради разведки, так как Кипр «только-только приоткрылся». По ее словам, несмотря на достаточно холодное море для купания, туристу доступны разнообразные способы развлечь себя: прогулки на велосипеде, походы в рестораны и экскурсии.

«Гулять по пустынной Ларнаке оказалось на удивление приятно, нет ощущения, что все плохо, а скорее похоже на то, что вот-вот все вернется на круги своя и жизнь на курорте забурлит», — рассказала россиянка.

Кроме того, она предупредила о достаточно строгих правилах по предотвращению распространения инфекции, действующих в стране. Так, туристы обязаны носить маски везде, кроме ресторанов, пляжа и зоны у бассейна. Вдобавок на острове действует комендантский час с 23:00 до 06:00.

Среди недостатков отдыха блогерша отметила трехчасовую задержку самолета и очереди в аэропорту Ларнаки. По словам путешественницы, столпотворение образовалось из-за того, что одновременно приземлились сразу пять рейсов и пограничники не успевали осуществлять проверку пассажиров.

Ранее сообщалось об открытии границ Кипра для российских туристов. Прибывающие освобождены от обязательного двухнедельного карантина при условии, что они сдадут два ПЦР-теста с отрицательным результатом.