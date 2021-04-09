Популярная пляжная страна отменила визы для россиян

Правительство Албании, популярной пляжной страны среди туристов, разрешило безвизовый въезд в страну для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь граждане России смогут находиться на территории Албании без визы до 90 дней на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

Уточняется, что ранее россияне имели возможность не оформлять визу для туристических поездок в период с июня по ноябрь 2020 года. Иностранным туристам не нужно предъявлять тесты и соблюдать двухнедельный карантин при въезде.

Ранее об отмене виз для российских туристов объявила Черногория. Так, россияне могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в стране до 90 дней при наличии загранпаспорта.