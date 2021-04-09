В России обсудят вопрос закрытия авиасообщения с Турцией

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудит вопрос прекращения авиасообщения с Турцией. Об этом пишет РБК.

По данным источников, в пятницу, 9 апреля, оперштаб совместно с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора будет решать вопрос возможной приостановке полетов в Турцию из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.

Сообщается, что правительство планирует ввести новые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в России — завоза новых штаммов COVID-19 из Турции.

По предварительным данным, популярное среди россиян направление могут закрыть для въезда туристов на месяц или ввести обязательный карантин для прибывающих из Турции путешественников на родину.

Раннее в апреле эксперты заявили о возможном запрете поездок в Турцию из России. Специалисты отмечают, что решение может быть принято 9 апреля, и у правительства есть несколько вариантов действий.