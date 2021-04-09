Стало известно о возможном закрытии Турции для россиян

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции правительство России может запретить своим гражданам туризм в эту страну. Такое мнение выражают эксперты портала «Турпром», ссылаясь на данные о завозе новых штаммов коронавируса россиянами из Турции.

Специалисты отмечают, что решение может быть принято 9 апреля, и у правительства есть несколько вариантов действий. Первый — полный запрет на авиасообщение с Турцией. В этом случае последствия для национальной туриндустрии будут катастрофическими — большинству компаний может грозить банкротство, так как путевки на курорт уже распроданы на несколько месяцев вперед.

Второй вариант — введение обязательного двухнедельного карантина для прибывающих из Турции туристов. Еще одним возможным способом решения проблемы специалисты назвали обязательную вакцинацию выезжающих в другие страны россиян. Так, ковидный паспорт станет необходимым документом для пересечения границ.

«Самое значительное количество завезенных в Россию штаммов COVID-19 приходится именно на Турцию, причем речь идет как раз о мутировавших штаммах — британском и южноафриканском. А привозят вирус из Турции в основном наши туристы», — подтвердила информацию глава Роспотребнадзора Анна Попова.

7 апреля Турция была признана эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Как отметили эксперты, в последнее время в стране наблюдается новая вспышка заболеваемости COVID-19. Так, Китай запретил туристические поездки в страну, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.