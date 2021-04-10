Появились первые кадры с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

В сети появились первые кадры с места смертельного ДТП с российскими туристами в Турции. Видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На ролике видно, как туристический автобус лежит на боку в кювете. По предварительным данным, водитель из-за плохих погодных условий не справился с управлением на обледенелой дороге.

Утром 10 апреля автобус с 32 российскими туристами, следовавший по маршруту Конья — Аксарай, попал в ДТП. Десятки пострадавших экстренно были доставлены в местные больницы городов Конья и Сельчук. В результате происшествия погибла одна российская туристка.

Для выяснений обстоятельств аварии на место происшествия выехали два сотрудника посольства России в Анкаре.