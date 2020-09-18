В Турции разбился автобус с российскими туристами

В Турции столкнулись два автобуса с туристами, в том числе, российскими. Об этом сообщается в Telegram-канале E1RU News.

Как отмечается, в одном из разбившихся автобусов находился выпускающий редактор портала E1.RU Сергей Панин. По его словам, два транспортных средства столкнулись на горной трассе, после чего один из автобусов упал, пострадали семеро ехавших в нем туристов — жителей Москвы и Подмосковья.

Как рассказал Панин, на отдыхе он приобрел экскурсию от оператора «Pegas Touristik» за 50 долларов (3,7 тысячи рублей) на человека.

«Предполагалось купание, лодочная прогулка, катание по горам и рыбалка с ужином. Но мы выполнили только первый пункт», — отметил корреспондент, пояснив, что во время подъезда к одному из пунктов на спуске вдоль горного обрыва врезался автобус с туристами, следовавший сзади.

По словам редактора, удар был «несильным», и его транспорт продолжил движение. А вот второй автобус после аварии врезался в дерево и перевернулся на левый бок. В результате в салоне отвалилось несколько скамеек.

«Пострадали несколько человек. (...) У одной женщины сломана рука, у молодого человека поврежден позвоночник, у другого — сломан нос. Еще одна туристка получила сильные ушибы головы, плеча и ноги, еще одна девушка разбила голову», — отметил Панин.

Он добавил, что водитель, который повез раненых, заблудился в горах и «еле вывез людей в лагерь», откуда их «только через два часа забрала скорая помощь».

В октябре прошлого года автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Транспорт, перевозивший 34 человека, попал в ДТП из-за того, что водитель не справился с управлением.

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