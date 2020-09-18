Попавший в ДТП в Турции российский журналист рассказал о случившемся

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Российский журналист, попавший в ДТП по пути на экскурсию в Турции, рассказал о случившемся. Видео публикует Telegram-канал E1RU News.

Как отметил редактор портала Сергей Панин, авария произошла днем 18 сентября в окрестностях Алании. «Один из туристических автобусов во время спуска по горной дороге (...) перевернулся. (...) Отмечу, что это был автобус без стекол, крыши, такой прогулочный, но был использован для перевозки пассажиров, в том числе, по трассе», — сказал Панин.

Также он уточнил, что причиной ДТП могло стать то, что один из водителей «отвлекся».

При этом, как передает ТАСС, в Генконсульстве РФ в Анталье подтвердите, что в аварии на юге Турции травмы получили 11 россиян.

Ранее Панин рассказал, что в его автобус, ехавший на экскурсию, врезался другой автобус с туристами. По словам редактора портала, удар был «несильным» и его транспорт продолжил движение. А вот второй автобус после аварии врезался в дерево и перевернулся на левый бок. В результате в салоне отвалилось несколько скамеек, и пострадали не менее семи россиян.